Волгоградская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького приглашает принять участие в «Книжной битве». Этот проект призван дать читателям дополнительный стимул для чтения художественной литературы самых разных жанров. Это интеллектуальный батл для тех, кто любит читать, умеет работать в команде и обладает соревновательным духом.

По данным организаторов, библиотекари составили список из пяти книг, которые необходимо прочитать. В ходе битвы участникам будут предложены вопросы по каждой из них.

Для участия в битве:

1. Соберите команду не менее 5 человек, придумайте ей название и выберете капитана. Все члены команды должны быть старше 14 лет.

2. Зарегистрируйтесь как команда участников Книжной битвы до 15 марта 2021 года. Пришлите e-mail на адрес [email protected] с темой «Книжная битва 2021: регистрация команды».

3. Начните готовиться к битве! Ознакомьтесь со списком книг, проверьте, есть ли эти книги в вашей школьной библиотеке, библиотеках города, вуза или найдите их в электронном варианте. Если у вас возникнут трудности с поиском книг, напишите на почту с темой «Книжная битва 2021: поиск книг».

Книжная битва состоится в марте 2021 года в Волгоградской областной универсальной научной библиотеке им. М. Горького. Точная дата и время будут объявлены позже.

Ознакомиться со списком книг вы можете по ссылке.