Первым, что обновят рабочие, будут более 95 оконных блоков здания Дворца культуры в Тракторозаводском районе. Проект по реставрации фасада ДК, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, прошел государственную экспертизу и получил одобрение специалистов в области охраны памятников истории и культуры.

Как сообщает городская администрация, сейчас рабочие демонтируют старые оконные блоки, взамен которых установят 96 современных двухкамерных окон. Цветовая гамма оконных рам подобрана в соответствии с первоначальным обликом здания – при строительстве Дворца культуры на фасаде со стороны главного входа были установлены окна с рамами серого цвета, на остальных фасадах оконные рамы были окрашены в белый цвет. Новые окна обладают более высокими показателями по теплоизоляции, чем ранее установленные, что позволит повысить энергоэффективность здания без изменения внешнего вида.

На следующем этапе специалисты подрядной организации обновят штукатурное покрытие здания. При проведении данных работ будет применяться аутентичная штукатурная смесь с добавлением перлита – такая же использовалась при отделке здания во время его строительства. Также в ходе работ будут восстановлены приямки и приведено в порядок гранитное крыльцо.

Восстановление фасадов ДК — очередной этап работы властей города и региона по приведению в порядок исторической части Тракторозаводского района. Ранее в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» преобразилась прилегающая к Дворцу культуры территория площадью порядка 17 тысяч квадратных метров. Вдоль здания со стороны улиц Жолудева и Шурухина созданы новые прогулочные аллеи с игровыми площадками, высажены более 400 деревьев и кустарников, реконструирован фонтан. Украшением преобразившейся площади стали шесть арт-фонарей ручной работы, изображающие музыкантов. Весной в здании учреждения культуры были обновлены помещения для занятий и оборудование актового зала.