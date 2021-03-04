В регионе продолжают сокращать количество «ковидных» госпиталей. В штатный режим работы были переведены еще 2907 коек, развернутых в больницах Волгоградской области.

Как сообщает областная администрация, на данный момент в госпиталях остаются 3478 инфекционных койки. Для лечения коронавирусной инфекции пациентов принимают 24 медицинских учреждения региона, свободный коечный фонд составляет 30%. В последнее время ежедневное количество выздоровевших жителей Волгоградской области стабильно превышает количество заболевших COVID-19, что позволяет вернуть часть клиник к прежнему режиму работы для оказания плановой медицинской помощи, сохранив при этом высокий уровень обеспеченности инфекционными койками.

Так, в госпитале ветеранов войн еще продолжаются необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия — прием пациентов начнется с 10 марта. Медучреждение вновь начнет оказывать полный спектр услуг, главная из которых — реабилитация пациентов старшего поколения.

В полном объеме к оказанию профильной медицинской помощи приступили Фроловская и Ленинская центральные районные больницы, ЦРБ Жирновского, Городищенского и Светлоярского районов, Волгоградская детская клиническая больница № 8. Частично сокращены «ковидные» койки еще в ряде медицинских организаций.