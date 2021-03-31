Начиная с 31 марта в расписание речных трамвайчиков добавляется ещё один маршрут. С начала весенней навигации маршрут «Красноармейск – Вязовая грива» станет уже пятым маршрутом, возобновившим работу. Курсировать по маршруту речной транспорт будет ежедневно.

По данным РИАЦ, в первые два дня работы маршрута, 31 марта и 1 апреля, теплоход сделает по 4 рейса в день. Со 2 апреля в расписание маршрута будут включены дополнительные выходы судов, количество рейсов увеличится до 10 в день.

Дополнительные выходы судов добавлены и в расписание самого популярного маршрута «Волгоград — Культбаза». С 1 апреля число рейсов в неделю увеличится с 45 до 57.

Ранее, напомним, возобновили свою работу три речных маршрута до острова Сарпинского: «Волгоград — Островная», «Тулака — Сарпинский», «Обувная — Сарпинский». Эти направления дополнили работу круглогодичного маршрута «Руднева — Сарпинский».

Актуальное расписание работы речных маршрутов размещено на сайте Пассажирского порта Волгограда https://ppv34.ru. Пассажирам теплоходов необходимо использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания.