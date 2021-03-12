Начиная с 13 марта в Волгограде возобновятся тематические рейсы «Экскурсионного вагона». Данный проект реализуется сотрудниками пригородной пассажирской компании АО «Волгоградтранспригород» и музея-заповедника «Старая Сарепта».

Как сообщает пресс-служба Приволжской ЖД, во время поездки пассажиров ожидает блиц-викторина на знание истории города-героя, а в музее – тематическая программа «Раздолье широкое. Масленица!». Организаторы проведут мастер-класс по изготовлению масляничной куклы, угостят чаем с блинами, расскажут о традициях производства горчицы в Нижнем Поволжье и о многом другом. Программа рассчитана на 2 часа.

Отправление «Экскурсионного вагона» со станции Волгоград-1 в 11:03, прибытие обратно – в 14:59.

Стоимость участия для взрослых составляет 480 рублей, для детей – 440 рублей. Билеты можно приобрести в кассах пригородного вокзала станции Волгоград-1.

С учетом неблагоприятной эпидемической ситуации в регионе, мероприятие будет проводиться в строгом соответствии с действующими рекомендациями Роспотребнадзора.