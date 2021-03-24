Начиная с 25 апреля и до конца октября 2021 года из Волгограда в Симферополь авиакомпания Nordwind Airlines будет совершать прямые авиарейсы.

Как сообщает пресс-служба Международного аэропорта Волгограда, рейсы будут выполняться дважды в неделю на комфортабельном Boeing 737-800 – по средам и воскресеньям.

Прилетать в аэропорт Волгограда самолеты в среду будут в 10:00, вылетать в Симферополь в 11:00. Прилет самолетов в воскресенье запланирован на 18:40, вылет в обратном направлении – в 19:40. Время в пути – 2 часа 40 минут.

Приобрести билеты можно на официальном сайте авиаперевозчика.