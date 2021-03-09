В течении этого года для людей старшего возраста и инвалидов проведут более 20 экскурсий. Участники встреч не только узнают малоизвестные факты о городе-герое, памятных местах, но и смогут пообщаться с «серебряными» волонтерами, которые окажут им помощь в передвижении.

По данным областной администрации, в рамках проекта «Социальный маршрут», который рассчитан на 1,5 года, запланированы поездки и пешие прогулки в сопровождении экскурсоводов, встречи в неформальной обстановке, конкурсы фотографий. Первый туристический маршрут этого года был организован в Волжскую оранжерею регионального ботанического сада — участие в мероприятии приняли порядка 20 человек. Ближайшие встречи планируются на конец марта, участниками станут маломобильные люди старшего возраста, получающие социальные услуги на дому, и серебряные волонтеры. Получить дополнительную информацию о проекте можно на сайте по ссылке.