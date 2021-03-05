В день проведения футбольного матча на стадионе «Волгоград Арена» в расписание электричек будет добавлена дополнительная остановка. Электрички будут совершать дополнительную остановку на Мамаевом Кургане 6 марта.

Как сообщает пресс-служба ОАО «РЖД», для удобства футбольных болельщиков 6 марта остановку на о.п. Мамаев Курган будут делать следующие городские электрички:

— № 6708/6707 Шпалопропитка — Аэропорт отправлением со ст. Шпалопропитка в 14:08, прибытием на о.п. Мамаев Курган в 15:07, прибытием на о.п. Аэропорт в 15:36;

— № 6317 Тракторная Пассажирская – Шпалопропитка отправлением со ст. Тракторная Пассажирская в 18:59, отправлением с о.п. Мамаев Курган в 19:16, прибытием на ст. Шпалопропитка в 20:21.