В связи с началом дачного сезона было принято решение ввести в расписание дополнительные пригородные поезда, которые начнут ходить с 3 апреля.

Как сообщает пресс-служба Приволжской ЖД, с 3 апреля в Волгоградской области для дачников начнут курсировать следующие пригородные поезда:

-№ 6201 Тракторная Пассажирская – Канальная отправлением со ст. Тракторная Пассажирская по средам, субботам и воскресеньям в 5:28, прибытием на конечную ст. Канальная в 7:17;

-№ 6204 Канальная – Волгоград-1 отправлением со ст. Канальная по средам, субботам и воскресеньям в 12:52, прибытием на конечную ст. Волгоград-1 в 14:15.

Также обращаем внимание, что с 3 апреля частично изменится график движения городских электричек № 6301 Тракторная Пассажирская – Южная, № 6302 Шпалопропитка – Тракторная Пассажирская, № 6307 Тракторная Пассажирская – Шпалопропитка.

Просим пассажиров заранее ознакомиться с расписанием пригородных поездов и спланировать свою поездку.