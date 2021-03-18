Юных читателей приглашают принять участие в литературном фестивале «По страницам любимых книг», который будет проходить в рамках Всероссийской недели детской и юношеской книги. Организатором фестиваля выступает Волгоградская областная детская библиотека. Участники фестиваля примут участие в акции «Читаем русскую классику» и поэтическом марафоне.

По данным комитета культуры Волгоградской области, в рамках фестиваля «По страницам любимых книг» с 22 по 31 марта дети будут знакомиться с героями известных книг и делать новые книжные открытия, получая отличное настроение в дни весенних школьных каникул.

Центральное событие фестиваля – VII международная акция «Читаем русскую классику», участниками которой ежегодно становятся тысячи детей и подростков из разных уголков нашей страны и соседних государств. 24 марта участники акции смогут познакомиться с научными технологиями, читая книги русских писателей-фантастов. Детей ждут знакомства с новыми литературными именами и по-настоящему фантастические путешествия.

Для любителей поэзии организаторы фестиваля предусмотрели недельный поэтический забег, который с 22 по 26 марта пройдёт в рамках межрегионального марафона «Мы рождены для вдохновенья!». Ежегодно участники марафона – мальчишки и девчонки, их родители и учителя – выходят на поэтическую дистанцию прочитать любимые стихи о родине, семье, школе, дружбе, а также представить широкой аудитории свои собственные рифмы. В 2021 году поэтический марафон расширил свой формат – наряду с традиционными мероприятиями все ценители стихотворного жанра смогут присоединиться к поэтической дистанции виртуально, записав видеоролик и разместив его в социальных сетях.

В Волгоградской областной детской библиотеке в мероприятиях Всероссийской недели детской и юношеской книги каждый год активно участвуют читатели разных возрастов – дошкольники, школьники, родители и учителя.

Мероприятия Недели детской и юношеской книги пройдут с 23 по 31 марта. Программа фестиваля размещена на сайте Волгоградской областной детской библиотеки.