7 марта в силу вступил закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» инициирован Правительством, принят Государственной Думой 16 февраля, одобрен Советом Федерации 17 февраля, подписан Президентом 24 февраля. Срок вступления закона в силу – 7 марта.

Как сообщает пресс-служба Госдумы, начиная с 7 марта согласно закону запрещается принудительно высаживать из общественного транспорта детей младше 16 лет за неоплаченный проезд, если они едут без сопровождения взрослых.

Оставлять детей одних на дороге опасно для их жизни и здоровья. Ситуация, подобная недавнему случаю в Кировской области, когда девочку двенадцати лет поздно вечером в двадцатиградусный мороз кондуктор высадил из автобуса, не должна повториться», — сказал Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.