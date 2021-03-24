Пассажиры могут приобрести билеты в купейные вагоны со скидкой в 50% до конца марта. Акция на покупку билетов в купе была продлена.

Как сообщает пресс-служба Приволжской ЖД, до 31 марта 2021 года пассажиры ПривЖД могут приобрести билеты на верхние места в купе со скидкой 50 %. Отправиться в поездку по специальному тарифу можно до конца месяца.

Предложение распространяется более чем на 60 составов, в том числе на поезда №137/138 Саратов – Москва и 147/148 Астрахань – Нижневартовск.

Подробнее об условиях проведения акции можно узнать на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции». Предложение не действует одновременно с другими тарифами и скидками, а также при оформлении проездных документов по детскому тарифу и для организованных групп.