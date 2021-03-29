Уже на этой неделе в ТРЦ «Акварель» батутный парк Impulse проведет для детей с расстройствами аутистического спектра тренировки на батутах. Мероприятие приурочено к Всемирному дню распространения информации об аутизме и межрегиональному инклюзивному фестивалю #ЛюдиКакЛюди.

По данным пресс-службы торгового центра, батутный парк Impulse приглашает детей с расстройствами аутистического спектра и их родителей в гости. 2 апреля здесь пройдут открытые занятия — с 13:00 до 15:00 профессиональные тренеры проведут для ребят лёгкую тренировку, а волонтёры будут раздавать посетителям воздушные шары.

Организатор: Волгоградская региональная общественная организация духовно-нравственного воспитания молодежи «Восьмой ветер».

Больше новостей о фестивале можно найти по хештегу #ЛюдиКакЛюди