Будущих студентов приглашают на День открытых дверей в Волгоградский институт искусств и культуры, где преподаватели уже готовятся ко встрече. На этот раз День открытых дверей пройдёт как очно, так и в онлайн-формате. Консультации будут проходить 27 марта с 10:00.

Как сообщает региональный комитет культуры, педагоги ВГИИКа ответят на все вопросы будущих студентов и их родителей. Расписание консультаций можно будет уточнить на сайте вуза.

Напомним, Волгоградский государственный институт искусств и культуры – это три ступени образования: школа, колледж и вуз, что позволяет готовить специалистов практически с любого возраста. Перечень направлений подготовки необычайно многогранен: от руководства студией кино-, фото- и видеотворчества до академического пения.

Большинство студентов института трудоустраиваются ещё во время обучения. Выпускники ВГИИКа возглавляют театры, работают на телевидении, в домах культуры, центрах детского творчества, снимаются в кино. Многие из них сделали успешную карьеру и трудятся не только в Волгоградской области, но и далеко за её пределами. Индия, Чехия, Испания – это лишь некоторые страны, где можно встретить мастеров своего дела, получивших первые профессиональные навыки в Волгоградском государственном институте искусств и культуры.