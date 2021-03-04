4 марта это уже 63-й день года (64-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 302 дня.

До 15 октября 1582 года — 4 марта по юлианскому календарю, с 15 октября 1582 года — 4 марта по григорианскому календарю.

В этот день именины отмечают: Пётр, Дмитрий, Евгений, Максим, Никита, Тимофей, Фёдор, Филимон.

4 марта 1152 года Фридрих I Барбаросса стал королём Германии.

В 1762 году Император Пётр III подписал указ «О свободной для всех торговле».

В 1803 году в России вышел «Указ о вольных хлебопашцах», по которому землевладельцы получили право освобождать крестьян с обязательным наделением их землёй.

В 1837 году Михаил Юрьевич Лермонтов арестован за стихотворение «Смерть поэта».

В 1877 году состоялся первый выпуск женщин-врачей в России.

В 1921 году Советская власть была установлена в Абхазии, образована Абхазская ССР.

В 1936 году Свой первый полёт совершил дирижабль «Гинденбург».

В 1990 году на 5-летний срок был избран Съезд народных депутатов РСФСР, высший законодательный орган РСФСР. Распущен указом президента Бориса Ельцина 21 сентября 1993 (разогнан вооружённой силой 4 октября 1993).

В 1997 году с космодрома «Свободный» был осуществлён первый запуск искусственного спутника Земли «Зея» ракетой-носителем «Старт-1».

4 марта 1916 года родился Ганс Юрген Айзенк (умер в 1997), немецко-британский учёный-психолог, автор теста интеллекта IQ.

В 1919 году родился Ростислав Беляков (умер в 2014), советский и российский авиаконструктор, генеральный конструктор ОКБ имени А. И. Микояна, академик, дважды Герой Социалистического Труда.

В 1935 году родился Станислав Рассадин (умер в 2012), советский и российский писатель, литературный критик, литературовед.

В 1965 году родился Юрий Лончаков, российский лётчик-космонавт, Герой Российской Федерации.

В 1965 году родился Александр Шаганов, российский поэт-песенник, автор шлягеров.

В 1979 году родился Вячеслав Малафеев, российский футболист, вратарь.

По приметам если в этот день снежные заносы то будут поздние травы, а если чайка пролетела — скоро ледоход.

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