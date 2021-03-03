3 марта это 62-й день года (63-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 303 дня.

До 15 октября 1582 года — 3 марта по юлианскому календарю, с 15 октября 1582 года — 3 марта по григорианскому календарю.

В этот день отмечается Всемирный день дикой природы, Всемирный день писателя и Всемирный день слуха.

Именины 3 марта отмечает Екатерина, Мария, Анна, Василий, Виктор, Владимир, Лев, Павел.

3 марта 1067 года Минск впервые упоминается в летописях в связи с битвой на реке Немиге.

В 1613 года 16-летний Михаил Фёдорович был выбран Земским собором на царствование и стал родоначальником династии Романовых.

3 марта 1799 года после многомесячной осады Черноморский флот, совместно с турецкими силами овладел крепостью Корфу.

В 1861 года император Российской империи Александр II манифестом «О Всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей» отменил в России крепостное право.

В 1878 году между Россией и Турцией подписан Сан-Стефанский мирный договор. В составе Османской империи образовано автономное княжество Великая Болгария, находящееся под влиянием России.

В 1920 году в Москве открылся Дом печати (ныне Центральный дом журналиста).

В 1947 году вступил в действие первый агрегат восстановленной Днепровской ГЭС.

В 1955 году Элвис Пресли впервые появился на телевидении.

В 1958 году был основан город-спутник (ныне район) Москвы Зеленоград.

В 1991 году на референдуме 74% населения Латвии проголосовало за независимость от СССР, на референдуме в Эстонии — более 78%.

3 марта в 1709 году родился Андреас Сигизмунд Маргграф (умер в 1782), немецкий химик, первым получивший сахар из сахарной свёклы.

В 1771 родился Иван Буш (умер в 1843) — российский хирург, доктор медицины, профессор, академик. Является одним из основателей петербургской хирургической школы.

В 1824 году родился Алексей Абрикосов (умер в 1904), русский фабрикант, основатель кондитерской фабрики (ныне концерн «Бабаевский»).

В 1845 году родился Георг Кантор (умер в 1918), немецкий математик, создатель теории множеств.

В 1847 году родился Александр Белл (умер в 1922), американский изобретатель и промышленник, один из основоположников телефонии.

В 1899 году родился Юрий Олеша (умер в 1960), русский советский писатель (автор повести-сказки «Три толстяка»).

В 1907 году родился Владимир Векслер (умер в 1966), советский физик-экспериментатор, академик, изобретатель синхрофазотрона, один из основоположников ускорительной техники.

В 1942 году родился Владимир Ковалёнок, советский космонавт, дважды Герой Советского Союза, президент Федерации космонавтики России.

В 1965 году родился Сергей Рост, российский актёр, сценарист, режиссёр, теле- и радиоведущий.

В 1984 году родился Александр Сёмин, российский хоккеист, чемпион мира (2008).

По народным приметам 3 марта появление обыкновенной овсянки знаменовало приближение тёплых весенних дней. Считалось, что в этот день можно увидеть вылет бабочек-крапивниц.

Материал из Википедии — свободной энциклопедии