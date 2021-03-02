2 марта это 61-й день года (62-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 304 дня.

До 15 октября 1582 года — 2 марта по юлианскому календарю, с 15 октября 1582 года — 2 марта по григорианскому календарю.

В этот день отмечают именины: Мария, Михаил, Николай, Павел, Роман, Фёдор.

2 марта в 1799 году Русский флот под командованием Ушакова после 4-месячной осады взял штурмом остров Корфу.

В 1831 году Александр Пушкин обвенчался с Натальей Гончаровой.

В 1855 году на престол Российской империи вступил Александр II.

В 1935 году в Москве открылась первая Всесоюзная конференция по применению реактивных летательных аппаратов для полётов в стратосферу.

В 1949 году завершён первый беспосадочный полёт самолёта вокруг земного шара. За 94 часа самолёт Lucky Lady II (B-50 Superfortress) был дозаправлен самолётом-заправщиком четыре раза.

В 1958 году Английская экспедиция В. Фукса впервые пересекла Антарктиду.

В 1992 году членами ООН в качестве самостоятельных государств стали Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Казахстан, Киргизская Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Туркмения, Республика Узбекистан.

2 марта в 1862 году родился Борис Голицын (умер в 1916), русский физик, академик Петербургской Академии наук (1908), один из основоположников сейсмологии, изобретатель первого электромагнитного сейсмографа.

В 1931 году родился Михаил Горбачёв, Генеральный секретарь ЦК КПСС (1985—1991), первый и единственный Президент СССР (1990—1991).

В 1938 году родился Вячеслав Зайцев, советский и российский модельер.

В 1962 году родился Джон Бон Джови, американский певец, музыкант и актёр, основатель рок-группы «Bon Jovi».

В 1976 году родился Даниил Страхов, российский актёр театра и кино.

2 марта в народном календаре носит название Фёдор Тирон.

Приметы говорят, что какова погода на Фёдора, такова она и летом.

Коли на Фёдора вечером играет месяц, то обещает хороший урожай.

Коли на Фёдора идёт дождь, будет хороший урожай хлебов и льна.

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