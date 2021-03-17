Специально для удобства футбольных болельщиков городские электрички будут делать дополнительную остановку на Мамаевом Кургане в день проведения футбольного матча на стадионе «Волгоград Арена».

Как сообщает пресс-служба ОАО «РЖД», 17 марта остановку на о.п. Мамаев Курган будут делать следующие городские электрички:

— № 6418 Шпалопропитка – Тракторная Пассажирская отправлением со ст. Шпалопропитка в 15:43, прибытием на о.п. Мамаев Курган в 16:48, прибытием на ст. Тракторная Пассажирская в 17:06;

— № 6736/6735 Аэропорт – Шпалопропитка отправлением с о.п. Аэропорт в 19:57, отправлением с о.п. Мамаев Курган в 20:22, прибытием на ст. Шпалопропитка в 21:20.