10 марта это 69-й день года (70-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 296 дней.

В этом году на 10 марта выпал третий день Широкой Масленицы. День носит название Среда — лакомка.

Также в этот день в России отмечают День архивов.

Именины в этот день отмечают: Анастасия, Александр, Николай.

10 марта 1535 года Испанские мореплаватели открыли в Тихом океане, в 972 километрах к западу от Эквадора, Галапагосские острова.

В 1710 году вышла в свет первая печатная географическая книга на русском языке под названием «География, или краткое земного мира описание».

В 1806 году по указу императора Александра I создан музей Московского Кремля.

В 1905 году в Лондоне был основан футбольный клуб «Челси».

В 1939 году был открыт XVIII съезд ВКП(б), который констатировал победу социализма в СССР и принял решение о «постепенном переходе от социализма к коммунизму».

В 1943 году были начаты работы по созданию ядерного оружия в СССР.

В 1959 году была открыта антарктическая научная станция «Лазарев».

В 1982 году произошел редкий парад планет — все девять планет (Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон) собрались по одну сторону от Солнца в секторе с углом 95 градусов (то есть, максимальная разность гелиоцентрических эклиптических долгот планет составила 95 градусов).

В этот день в 1845 году родился Александр III (умер в 1894), российский император (1881—1894).

В 1923 году родился Яков Сегель (умер в 1995), актёр, кинорежиссёр, сценарист, народный артист РСФСР.

В 1926 году родился Александр Зацепин, советский и российский композитор, автор песен к фильмам, народный артист РФ.

В 1940 году родился Чак Норрис, американский киноактёр, мастер боевых искусств.

В 1946 году родился Владимир Гостюхин, российский и белорусский актёр театра и кино, кинорежиссёр, народный артист Беларуси, лауреат Государственных премий СССР и РФ.

В 1972 году родился Евгений Рошал, российский программист, автор архиватора WinRAR.

В народном календаре этот день носит название Тарас Кумошник. На Руси в старину считалось рано ложится спать (или спать днём) на Тараса очень опасным — можно кумаху (кумоху) наспать (кумаха — нечисть, начнёт человека среди дня крутить, к вечеру ноги ломить. Лишь один день в году (на Тараса Кумашника) выпадает кумахе взойти на крыльцо и пошастать по дому). Поговаривали так: «Хоть по стенке ходи, а спать погоди».

По приметам если на Тараса дверь сорвётся с петель — жди беды. Также на Тараса средний срок появления проталин на севере.

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