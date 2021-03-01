1 марта это не только день в календаре, но ещё и начало календарной весны. 1 марта 60-й день года (61-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 305 дней.

До 15 октября 1582 года — 1 марта по юлианскому календарю, с 15 октября 1582 года — 1 марта по григорианскому календарю.

В этот день отмечается Всемирный день гражданской обороны. А в России День эксперта-криминалиста МВД, а также День кошек.

Именины 1 марта отмечают: Илья, Макарий, Павел.

1 марта 1555 года Нострадамус опубликовал свою книгу предсказаний.

В 1700 году Пётр I учредил Провиантский приказ, положивший начало созданию службы тыла в регулярной русской армии.

В 1869 году Дмитрий Менделеев составил таблицу системы элементов, основанную на их атомном весе и химическом сходстве.

В 1930 году был основан Московский авиационный институт.

В 1954 году было проведено ядерное испытание Castle Bravo. США взорвали одну из первых водородных бомб мощностью 15 Мт.

В 1984 году начались регулярные рейсы скоростного электропоезда ЭР200 по маршруту Москва — Ленинград.

В 1991 году шахтёры Донбасса начали забастовку, впервые выдвинув политические требования (отставка Горбачёва).

В 1993 году был создан специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) УБОП.

В 1996 году был образован космодром МО РФ «Свободный».

В 2000 году в бою с чеченскими боевиками у высоты 776 погибла 6-я рота псковских десантников.

В 2001 году ввели полномасштабный визовый режим между Россией и Грузией.

В 2011 году в России вступил в силу закон «О полиции».

1 марта 1445 года родился Сандро Боттичелли (умер в 1510), итальянский живописец эпохи Возрождения.

В 1810 году родился Фридерик Шопен (умер в 1849), польский композитор и пианист.

В 1845 году родился Фёдор Пироцкий (умер в 1898), русский инженер-электротехник, изобретатель трамвая на электрической тяге.

В 1863 году родился Фёдор Сологуб (умер в 1927), русский поэт и писатель, драматург, публицист.

В 1890 году родился Лев Гумилевский (умер в 1976), русский советский прозаик, редактор.

В 1897 году Константин Чибисов (умер в 1988), советский физико-химик, специалист в области фотохимии и научной фотографии.

В 1908 году родился Михаил Машковский (умер в 2002), один из основоположников советской и российской фармакологии, академик.

В 1923 году родился Лев Дёмин (умер в 2008), советский и российский востоковед, журналист-международник, историк.

В 1937 году родился Евгений Дога, советский и молдавский композитор, народный артист СССР.

В народном календаре 1 марта носит название Ярилин день.

По приметам если в марте снег начал дуть на лес — стоит ждать хорошего урожая на огороде. Вороны начали громко каркать — жди холодов, дубрава темнеть начала — жди оттепель. В первый весенний день стало тепло — жди впереди заморозки, весенняя погода часто лжет. Если бросить на снег ветку и она провалится — скоро будет тепло. Если будет лежать на поверхности — холода еще долго не отступят. На льду водоема начала плескаться вода — жди тепло.

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