По итогам предыдущего года в регионе увеличилось поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий. Так, в сельхозорганизациях КРС стало больше на 2,8 тысячи голов, в фермерских хозяйствах — более чем на 8 тысяч, а в личных подсобных — почти на 13 тысяч. По темпам роста поголовья Волгоградская область в настоящее время является лидером в Южном федеральном округе.

Как сообщает областная администрация, улучшения отмечены как в количественных, так и в качественных показателях. Например, валовый надой молока, по данным на начало февраля 2021 года, превысил прошлогодние показатели более чем на 700 килограммов. Ежедневно от фуражной коровы в среднем получают 13,4 литра молока.

Стабильному развитию животноводства в волгоградском регионе содействуют меры стимулирования отрасли. С привлечением господдержки продолжается реализация флагманского проекта по строительству современного комплекса на площадке СП «Донское», мощность которого составляет более 32 тысяч тонн молока в год. Также в регионе возводятся и реконструируются молочные фермы КФХ Соловьева А.В., СПК им. Кирова, предприятий «Путь Ленина» и «МясКо».

Гордостью региона является племенная база: к началу 2021 года в Волгоградской области насчитывается 31 предприятие по селекции продуктивных пород. Крупный рогатый скот молочного направления представлен в регионе айрширской, красной степной, красно-пестрой симментальской, черно-пестрой породами. В мясном направлении наши животноводы отдают предпочтение абердин-ангусской, герефордской, казахской белоголовой, калмыцкой и русской комолой породам. Напомним, также создана волгоградская порода овец, в стадии завершения — работа по формированию поволжского типа эдильбаевской породы.

Помимо этого, в регионе продолжается реконструкция птицеводческих комплексов АО «Агрофирма «Восток» и ЗАО «Птицефабрика Волжская» — модернизация позволила увеличить промышленное производство яйца до 827 млн штук в год.