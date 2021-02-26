Тотальный диктант в этом году планируется провести 10 апреля. Он будет проходить как в онлайн формате, так и офлайн на площадках проведения. До этого времени у желающих есть возможность к нему подготовиться.

Как сообщает пресс-служба библиотеки, бесплатные Zoom-уроки для всех желающих будут проходить каждый четверг, начиная с 25 февраля 2021 года. Вести их будет Владимир Пахомов – председатель Филологического совета Тотального диктанта, главный редактор портала «Грамота.ру», научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН. Зарегистрироваться на онлайн-занятия можно уже сейчас на сайте проекта по ссылке.

В Волгограде очные занятия будут проходить в Волгоградской ОУНБ им. М. Горького в рамках заседаний Клуба «Русский язык.ru». Первое занятие состоится 2 марта 2021 года в 18.00 в Конференц-зале Библиотеки.

Вне зависимости от выбранного формата все участники курсов смогут поближе познакомиться с творчеством Дмитрия Глуховского, автора текста диктанта этого года: на каждом занятии они будут писать диктант по отрывкам из его произведений, разбирать и вспоминать основные орфографические и пунктуационные правила. Особое внимание будет уделено тем правилам, которые пригодятся на Тотальном диктанте.

Записывайтесь, приходите или присоединяйтесь в Zoom.