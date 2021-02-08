Озвучены новые сроки проведения Всероссийской переписи населения. Теперь её планируют провести в сентябре текущего года. Соответствующее решение было принято накануне правительством Российской Федерации. К этому времени прогнозируется стабилизация эпидемиологической ситуации в стране.

Как сообщает РИАЦ, важнейшим организационным критерием для проведения переписи является наибольшее присутствие населения по месту проживания. Так, сентябрь является традиционным месяцем, когда люди возвращаются из отпусков, а студенты, которые зачастую идут в переписчики, приезжают с каникул. Следует напомнить, что студентам, помимо денежного вознаграждения, работа на переписи традиционно зачитывается как практика. Также немаловажным фактором являются погодные условия, которые в начале осени на большей части территории страны сохраняются максимально комфортными.

Перепись будет впервые проходить в цифровом формате. Главным нововведением станет возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале «Госуслуги». При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».