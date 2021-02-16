В текущем году школьники напишут Всероссийские проверочные работы (ВПР) согласно графику. Соответствующий документ был опубликован Рособрнадзором, согласно которому, в 2021 году ВПР пройдут для школьников 4-8-х классов в штатном режиме, для учеников 11-х классов – по решению школы. Конкретные даты проведения для каждого класса и предмета школы определят самостоятельно в рамках установленного расписанием периода.

Как сообщает Рособрнадзор, первыми ВПР в 2021 году напишут 11-классы. Проверочные работы пройдут с 1 по 26 марта по истории, биологии, географии, физике, химии и иностранным языкам (английскому, немецкому или французскому). ВПР по географии школы могут провести для учеников 11-х или 10-х классов в зависимости от своего учебного плана.

С 15 марта по 21 мая пройдут ВПР для 4-х классов (по русскому языку, математике и окружающему миру), 5-х классов (русский язык, математика, история, биология), 6 и 8 классов (русский язык и математика), 7-х классов (русский язык, математика, история, биология, география, обществознание, физика). Эти проверочные работы пройдут для всех классов в параллели. Также в обязательном порядке все ученики 7-х классов напишут с 1 апреля по 21 мая ВПР по иностранному языку (английскому, немецкому или французскому).

Школьники 6-х и 8-х классов с 15 марта по 21 мая напишут ВПР еще по двум предметам на основе случайного выбора. Шестиклассникам могут встретиться ВПР по истории, биологии, географии или обществознанию, восьмиклассникам – по истории, биологии, географии, обществознанию, химии или физике. Информация о распределении предметов по классам в каждой параллели будет направлена школам через их личные кабинеты в Федеральной информационной системе оценки качества образования.