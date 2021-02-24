Волонтеры движения «Я не лишний» и православного молодежного движения «Владимирская дружина» организовали в Волгограде благотворительный марафон «Обед добра».

По данным РИАЦ, в рамках марафона проходят творческие мастер-классы для особых детей по приготовлению различных блюд. Участникам, у которых нет средств для приобретения всего необходимого для занятия, выдается набор продуктов от Центра выдачи гуманитарной помощи в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» при храме святого равноапостольного князя Владимира в Дзержинском районе Волгограда.

Также по просьбе пожилых одиноких людей волонтеры, соблюдая все необходимые санитарные правила, приготовили обед, состоящий из первого блюда, второго и десерта и доставили нуждающимся.

Волонтеры «Владимирской дружины» готовы оказывать такую помощь адресно. Если у кого-то есть знакомые одинокие пожилые люди, нуждающиеся в такой помощи, присылайте свои заявки на почту [email protected] указав его фамилию, имя и отчество, возраст, район проживания и номер телефона по возможности.

Поучаствовать в «Обеде добра» можно также в качестве повара, автоволонтера или жертвователя. Организаторы акции ждут заявки от всех неравнодушных людей.