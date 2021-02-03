Сотрудники Волгоградского планетария приглашают жителей и гостей города на научно-познавательную лекцию, приуроченную ко Дню всех влюбленных.

По данным пресс-службы планетария, во время программы «Звезды и мифы» участникам расскажут о звездах и легендах, связанных со звездным небом, а также научат запоминать положение звезд на небе и находить различные

созвездия.

Стоимость билетов:

— детский 200 рублей

— взрослый 300 рублей.

!ВНИМАНИЕ! Детские группы от 30 человек -150 руб.

(на каждые 10 человек — 1 сопровождающий взрослый БЕСПЛАТНО!)

Программа состоится 14 февраляв 16:00. Справки по телефону: 24-18-80