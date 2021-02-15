С 15 февраля АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК г. Волгограда» вводит новый номер справочной службы – 32-50-50. Это позволит значительно улучшить качество услуг для населения: количество линий увеличилось в три раза, и волгоградцам станет намного проще дозвониться до компании, чтобы получить консультацию.

В целях улучшения сервиса «Справочная служба» компания перешла на новую облачную телефонию, что позволило увеличить количество линий с 30 до 100. Прежний номер 74-26-26 остается действительным – все звонки с него будут автоматически переадресовываться на новый.

Новая телефония также позволит отслеживать пиковые нагрузки и формировать графики работы сотрудников таким образом, чтобы уменьшить время ожидания на линии. Для удобства абонентов появится возможность подключать дополнительных сотрудников «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» к работе в телефонии. Это позволит обрабатывать большее количество звонков и положительно скажется на оперативности получения ответов.

Как и раньше, по новому номеру телефона 32-50-50 можно проверить наличие задолженности, передать показания индивидуальных приборов учета, узнать, как начисляется плата за ресурсы, что нужно для установки ИПУ и др.

Адреса участков, часы приема и ответы на часто задаваемые вопросы также представлены на сайте компании: www.ivc34.ru.