Волгоградский областной краеведческий музей приглашает на премьеру экскурсии в темноте «Тайны веков… Археологический фонарь», которая будет проводиться в рамках празднования Дня экскурсовода.

Как сообщают организаторы, во время экскурсии посетитель перенесется на «машине времени» в древние эпохи (от каменного века до средних веков) и вместе с археологом-экскурсоводом узрит диковинные предметы прошлого во мраке музейных залов. Гости программы смогут не только увидеть редкие для нашего региона экспонаты, но и познакомиться с увлекательной профессией экскурсовода.

Экскурсия будет проходить 20 февраля, начало в 12:00, возрастные ограничения: 6+, стоимость билета: 100 рублей (без льгот).

Справки и запись по тел. (8442)38-84-39, (8442)38-84-37.