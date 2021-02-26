В рамках инвестпрограммы «Концессии водоснабжения» подключат к водоснабжению радиологический корпус для лучевой терапии на территории ГБУЗ «Волгоградский областной клинический онкологический диспансер. Для этого компания построит новую сеть водоснабжения протяженностью 660 м и диаметром 225 мм.



В составе нового лечебно-диагностического модуля запланировано обустройство детской и взрослой поликлиники на 100 и 600 посещений в смену, отделения маммологии, эндоскопии, клинико-диагностическая лаборатория, блок реанимации и интенсивной терапии. Общая площадь двухсекционного корпуса — 19,9 тыс. кв. м.

– Сейчас подрядная организация получает разрешение на проведение земляных работ и уже в ближайшие дни начинает работу на объекте, – рассказывает заместитель руководителя управления капитального строительства Александр Кибирев.

Инвестиционная программа «Концессий водоснабжения» даёт возможность развития инфраструктуры города. В прошлом году компания провела конкурсы на разработку технико-экономического обоснования вариантов водоснабжения посёлков Водный, Майский и Горный, где сейчас отсутствует централизованное водоснабжение.

В 2021 году в рамках инвестиционной программы «Концессии водоснабжения» разработают проектно-сметную документацию для продолжения строительства сетей водоснабжения и водоотведения в поселке Солнечный в Краснооктябрьском районе, а также для сетей жилой застройки по ул. Родниковая в Советском районе.

Повышение качества и доступности услуг – приоритетная задача работы «Концессий водоснабжения». В рамках реализации инвестпрограммы во всех районах Волгограда проводится строительство новых и обновление изношенных коммуникаций, проложенных 30-70 лет назад. С помощью модернизации водопроводно-канализационного хозяйства решаются задачи по снижению общего процента износа сетей.