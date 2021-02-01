«Концессии водоснабжения» заключили соглашение с Региональным центром компетенции в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». На протяжении следующих трех лет компания будет повышать производительность труда и эффективность работы за счет применения инструментов бережливого производства. Проект позволит повысить надежность и качество услуг, поставляемых волгоградцам.

В качестве пилотной площадки выбран цех по эксплуатации сетей Тракторозаводского и Краснооктябрьского районов. На первом этапе специалисты проведут диагностику пилотной площадки, выявят основные проблемы и разработают мероприятия для повышения эффективности работы. В дальнейшем инструменты бережливого производства внедрят во все структурные подразделения.

В результате проекта производительность водоканала должна увеличиться не менее, чем на 5% после первого года реализации и не менее 30% по итогам третьего года, по сравнению со стартовым значением.

— Реализуя национальный проект, мы создадим из наших работников сильную команду, нацеленную на повышение производительности, поиск потерь, оптимизацию производственных процессов, — говорит руководитель проекта по бережливому производству Лариса Гунаева. — Участие в проекте даст нам мощную базу для дальнейшего тиражирования успешного опыта внедрения бережливого производства на предприятие. Задача перед нами стоит не простая, но очень интересная.

Бережливое производство – особый подход к управлению предприятием, позволяющий повышать качество работы через сокращение потерь и повышение производительности труда. Консультационную поддержку в реализации нового подхода водоканалу окажет Региональный центр компетенций. Проект позволит водоканалу повысить надежность и качество услуг в Волгограде.