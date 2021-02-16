В начале марта по городу будет проведена плановая комплексная проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. 3 марта одновременно зазвучат сирены с непрерывным и прерывистым звучанием.

По данным комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области, звучание сирен жители региона услышат с 10:00 до 11:00.

Комплексная проверка готовности систем оповещения населения проводится два раза в год. Комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области напоминает жителям региона, что мероприятие носит плановый характер.

Комплексная проверка позволит проверить готовность к работе региональной автоматизированной системы централизованного оповещения и информирования населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.