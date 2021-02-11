Во время отопительного сезона в рамках инвестпрограммы в каждом районе города ведутся строительно-монтажные работы, модернизация котельных и оборудования, находящегося в резерве. В настоящий момент завершен один из этапов обновления котельной по ул. Закавказская в Кировском районе, котельной по ул. Хрустальная в Краснооктябрьском и ЦТП от котельной по ул. Гороховцев в Тракторозаводском районе. Важно, что на время реконструкции объектов тепло и горячее водоснабжение подаются потребителям в штатном режиме.

Так, в Краснооктябрьском районе Волгограда в рамках комплексного перевооружения котельной квартала 317 по ул. Хрустальная, 8а уже завершена замена деаэраторных баков системы химводоподготовки. Атмосферный деаэратор – это один из элементов системы водоподготовки, отвечающий за удаление растворенных газов. Новое оборудование обеспечит правильное течение технологических процессов, исключит риск образования воздушных пробок в системах отопления и снизит аварийность металлических трубопроводов за счет уменьшения содержания коррозионно-активных компонентов в рабочей среде. Улучшения почувствуют на себе почти 25 тысяч жителей Краснооктябрьского района.

В Тракторозаводском районе завершили работы по установке новых теплообменников горячего водоснабжения в ЦТП-6 котельной квартала 412. Модернизация позволила улучшить качество подачи тепла и горячего водоснабжения более 4 тысячам жителей района.

В Кировском районе на котельной квартала 111 по ул. Закавказская, 4 специалисты обновили трубную поверхность нагрева и коллекторы котла ПТВМ-50, а также завершили его обмуровку. Данные мероприятия позволят повысить КПД всей котельной и улучшить качество услуги для 34 тысяч абонентов.

Эксплуатация современного оборудования позволит улучшать качество коммунальных услуг горожан. Основные работы по технологической части с заменой насосного и котлового оборудования запланированы после отопительного периода во время плановых остановов котельных согласно утвержденному графику.

Напомним, общий объем уже вложенных инвестиций в модернизацию теплового хозяйства со стороны «Концессий теплоснабжения» составил более 3,4 млрд руб.