Уникальная выставка архивных документов о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны была подготовлена в рамках реализации федерального проекта «Без срока давности». В экспозиции представлено порядка 300 документов и фотографий военного времени.

По данным областной администрации, выставка будет работать до 24 февраля в музее «Россия – моя история». На выставке можно увидеть фотоснимки, свидетельствующие о карательных операциях фашистов против мирного населения, а также документы из Государственного архива и Центра документации новейшей истории Волгоградской области. Открытие экспозиции символично состоялось в годовщину выступления главного обвинителя от СССР Романа Руденко на Международном военном трибунале в Нюрнберге (1946 год).

Отметим, всероссийский проект «Без срока давности: трагедия мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945» проводится с целью сохранения памяти о жертвах войны, установления обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения. В рамках проекта проводятся поисковые работы в местах массовых захоронений мирных жителей, идет выявление и рассекречивание новых архивных документов.

Волгоградская область является одним из пилотных регионов, где запущен федеральный проект «Без срока давности». Так, в 2020 году в городе-герое работала тематическая выставка, проводились поисковые работы. Также школьники и студенты региона принимают участие в одноименном конкурсе сочинений, собирая воспоминания участников Великой Отечественной войны, используют при этом семейные архивы, музейные документы.