В регионе тепличные хозяйства с начала текущего году произвели уже порядка семи тысяч тонн овощей. Основными производителями всесезонной овощной продукции в промышленных масштабах по-прежнему являются крупные тепличные хозяйства ООО «Овощевод», ГУП ВОСХП «Заря», СПК «Тепличный» и «Агрокомплекс «Волжский».

Как сообщает областная администрация, в основном в теплицах выращивают огурцы, на их долю приходится около 5,5 тыс. тонн — лидерство в этом сегменте принадлежит компаниям «Овощевод» и «Заря». Томаты в большом колличестве выращивают «Овощевод» и «Агрокомплекс «Волжский».

Напомним, по итогам 2020 года валовой сбор тепличных овощей составил около 88 тыс. тонн: порядка 80 тыс. тонн из них — результаты работы крупных площадок, еще порядка восьми тысяч тонн пришлись на небольшие хозяйства. Общий показатель в два раза больше уровня, который был достигнут в 2014 году, — тогда было собрано около 36 тыс. тонн.

Предприятия отрасли продолжают совершенствовать производство, внедряя новые перспективные технологии, которые позволяют обеспечивать высокие параметры качества; наращивать площадь закрытого грунта — за шесть лет она уже выросла в 2,5 раза, до 115 га.