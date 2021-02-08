В регионе обновят систему информирования и оповещения населения. Работы планируют завершить до конца 2021 года.

По информации комитета информационных технологий Волгоградской области, региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения уже устарела. Передача сигналов осуществляется по устаревшим аналоговым каналам связи, в результате комплекс потребляет в три раза больше электроэнергии по сравнению с современными цифровыми установками. Создание новой региональной автоматизированной системы информирования и оповещения населения (РАСИОН) существенно сократит расходы на обслуживание оборудования.

Кроме того, помимо традиционных сирен и громкоговорителей, радиоточек в систему внедрят мобильное приложение, которое позволит жителям региона оперативно получать уведомления о чрезвычайных ситуациях на свой смартфон. В первом полугодии сегменты РАСИОН планируют создать в Волгограде, Волжском и Камышине, затем до конца года к системе подключат все остальные муниципальные образования региона.