Профилактические мероприятия по спасению рыбы от замора в озерах, расположенных в пойме Дона, а также на 13 —ти водоемах Кумылженского, Алексеевского и Нехаевского районов Волгоградской области проводились сотрудниками природных парков.

Как сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, в природном парке «Донской» плановые мероприятия завершены на расположенных в пойме Дона озерах Колдаир, Пятидесятное, Среднее Пятидесятное, Дубовое.

В борьбе с замором специалисты используют комбинированный метод. Сначала на нескольких участках водоёма осуществляется продувка воды с помощью мотопомпы. В результате большое количество воздуха закачивается под лёд и участвует в дальнейшем газообмене. Затем в оставшиеся лунки вставляются пучки стеблей околоводных растений, которые обеспечивают поступление воздуха даже при условии, если вокруг все покроется льдом.