В минувшее воскресенье в регионе завершился сезон охоты на зайца-русака. Продолжается сезон охоты на волка, шакала, лисицу, корсака, енотовидную собаку, норку (европейскую, американскую), куницу (лесную, каменную), хоря (лесного, степного), горностая, ласку и бобра.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, с ноября прошлого года инспекторами составлено 125 протоколов об административных правонарушениях в отношении граждан. При этом наиболее частым нарушением является отсутствие у охотников разрешений на охоту. Сотрудники облкомприроды напоминают, что по истечении срока действия разрешения охотникам необходимо в течение 20 дней заполнить и направить сведения о добытых охотничьих ресурсах по месту получения разрешения. В случае невыполнения требований правил охоты предусмотрена административная ответственность. Для граждан размер штрафа составит от 500 рублей до 4000 рублей с возможной конфискацией охотничьего ружья.

Отметим, что после закрытия сезона зимней охоты будет разрешена только добыча на ондатру и водяную полевку. Сезон весенней охоты на пернатых откроется в южных районах Волгоградской области 20 марта, в северных – 27 марта.