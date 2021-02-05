Пятую по счету солнечную электростанцию запустили в Даниловском районе Волгоградской области. Станция «Медведица» 25 МВт начала работу на оптовом рынке электроэнергии.

Как сообщает областная администрация, солнечную электростанцию запустила компания «Солар Системс», объем инвестиций составил около 3,2 млрд рублей. При реализации проекта было создано более 200 рабочих мест. Солнечная станция размещается на участке площадью около 500 000 кв метров, где установлено более 72 тысяч фотоэлектрических модулей.

Согласно прогнозам, станция «Медведица» до конца 2021 года выработает 29 млн кВт*ч — этого хватит для электроснабжения свыше 25 тысяч домохозяйств. При возведении объекта использовано оборудование, локализованное на территории Российской Федерации.

Напомним, в 2020 году компания «Солар Системс» в волгоградском регионе уже ввела в строй три солнечные станции: «Светлую» и «Солнечную» в Светлоярском районе, а также «Астерион» — в Палласовском. С учетом «Медведицы» суммарная мощность четырех объектов достигла 90 МВт. А первая солнечная станция в регионе была открыта компанией «ЛУКОЙЛ» в 2018 году на площадке Волгоградского нефтеперерабатывающего завода — в настоящее время на предприятии продолжается строительство второй очереди, объект мощностью 20 МВт планируют ввести в строй в 2021 году.