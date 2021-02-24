В регионе набирают волонтеров для поддержки проекта по голосованию за объекты благоустройства. На сайте 34.gorodsreda.ru жители девяти муниципальных образований Волгоградской области выберут первоочередные территории для благоустройства-2022.

По информации регионального комитета образования, науки и молодежной политики, регистрация уже стартовала, желающие могут оставить заявку на сайте dobro.ru.

По данным технического оператора проекта АНО «Диалог Регионы», волонтеры будут работать в МФЦ, торговых центрах, объектах культуры и других общественных местах. Задача добровольцев – информирование граждан о тех проектах, которые выносятся на обсуждение, о возможностях участия в формировании комфортной городской среды. Через волонтеров также можно будет зарегистрироваться на общероссийской платформе 34.gorodsreda.ru и проголосовать по номеру телефона. Регистрация в волонтерские штабы завершится 22 марта.

Напомним, всероссийское рейтинговое голосование за проекты благоустройства стартует 26 апреля и продлится до 30 мая. В нем примут участие граждане России старше 14 лет. Так, жители Волгограда, Волжского, Камышина, Урюпинска, Фролово, Калача-на-Дону, Михайловки, Котельниково и Котово могут отдать свой голос за одну из предложенных территорий или же за дизайн-проект уже отобранного пространства. Это могут быть парки, набережные, скверы, улицы, площади и др. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень пространств для благоустройства на 2022 год.