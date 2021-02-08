Жителей региона приглашают принять участие в крупном литературно-художественном проекте «Слова и краски», организаторами которого выступают Волгоградская ОУНБ имени Максима Горького и Волгоградская областная детская художественная галерея.

По данным комитета культуры Волгоградской области, проект «Слова и краски» мультиформатный, его суть – через средства изобразительного искусства создать привлекательный образ читающего человека с целью продвижения среди населения духовных ценностей, книжной культуры и осмысленного досуга, способствовать формированию активной творческой среды, аккумулированной на площадках Горьковки и Детской галереи.

Для этого Горьковка организует череду выставочных экспозиций художественных работ к классическим произведениям русских авторов. Выставки предусмотрены как в режиме оффлайн, так и онлайн – на официальном сайте библиотеки и в социальных медиа.

Уже 10 февраля, в Пушкинский день, библиотека приглашает на выставку художественных работ «Там чудеса…». Экспозицию составляют работы всероссийского конкурса детского художественного творчества Волгоградской областной детской художественной галереи «И дорог нам твой образ благородный». На конкурс поступило 4500 рисунков и предметов декоративно-прикладного творчества из России, Казахстана, Китая. Без малого 400 творческих коллективов приняли участие в конкурсе, более 40 рисунков, отмеченных жюри конкурса смогут увидеть посетители Волгоградской Горьковки. Выставка «Там чудеса…» будет экспонироваться до 11 марта 2021 года в режиме работы Библиотеки.

Кроме того 10 февраля параллельно на сайте Горьковки пройдёт видеопрезентация работ конкурса «И дорог нам твой образ благородный» Волгоградской областной детской художественной галереи, посвящённая жизни и творчеству великого русского поэта.

В течение весенних и летних месяцев продолжится подготовка к проведению итогового мероприятия проекта «Слова и краски» – конкурса книжных обложек к произведениям писателей-юбиляров «Нескучная классика».

Сам конкурс авторских книжных работ среди детей и взрослых пройдёт в сентябре–ноябре – приём работ, подведение итогов и награждение победителей. А лучшие работы образуют выставку «Нескучная классика», которая разместится в стенах Горьковки.

Добавим, в рамках проекта в октябре 2021 года предусмотрена организация выставки работ конкурса «Не угас ещё вдали закат» Волгоградской областной детской художественной галерее, посвящённая творчеству Ивана Бунина.