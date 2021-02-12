Специалисты природного парка «Донской» при обследовании озера Колдаир на маршруте мониторинга выхухоли русской обнаружили новый гнездовой участок орлана — белохвоста. Поскольку неподалеку в полете и в самом гнезде были замечены эти краснокнижные птицы, экологи пришли к выводу, что новое гнездо является жилым.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, свой дом орланы построили в верхней части кроны дерева, на высоте 16-20 метров. Обычно сезон размножения начинается у них в марте – начале апреля, а вот в пойменной части Дона — уже в феврале.

Как большинство пернатых хищников, орланы десятилетиями занимают одни и те же гнездовые участки. В кладке у птицы — 2-3 яйца, которые она насиживает почти 40 дней. Затем несколько месяцев родители кормят птенцов, пока те растут, оперяются и учатся управлять своим телом. И лишь в августе молодые орланы решаются на свой первый полет. Интересно, что ни один из пернатых хищников не осмеливается посягнуть на гнездо орлана. Самую главную опасность для них представляет только оказавшийся рядом человек. Птицы испытывают настолько сильный стресс, что улетают, бросив гнездо с кладкой. Кстати, в прошлом году на правом берегу Дона специалисты парка зафиксировали 10 гнёзд орлана, 8 из которых были определены, как жилые. Годом ранее также было обнаружено новое гнездо на левобережье, что может говорить о некотором увеличении численности птиц и расширении территорий гнездования.

Тем не менее неожиданная приятная находка не нарушила планов экологов по наблюдению за русской выхухолью. Они продолжили обследовать водный объект. Чуть позже сотрудники парка обнародуют данные по примерной численности зверька-эндемика, традиционно обитающего в Нехаевском и Серафимовичском районах.