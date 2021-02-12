На Волжской ГЭС был снижем расход воды. На период с 11 февраля по 10 марта 2021 г. Росводресурсы установили режим работы с расходами воды в 4800 – 5000 м³/с. Ранее, с 21 января по 10 февраля 2021 г. действовал режим работы с расходами воды 5000 — 5200 м³/с.

По данным пресс-службы ПАО «РусГидро» — «Волжская ГЭС», сейчас водохозяйственная обстановка на водохранилищах Волжско-Камского каскада стабильная. Суммарный приток в январе составил 8,4 км³, что близко к норме. По прогнозу Росгидромета на февраль, суммарный приток в водохранилища на Волге и Каме ожидается в пределах 6,1 – 8,5 км³. Самый большой приток ожидается в Иваньковское водохранилище – 160% от нормы, Куйбышевское – 154% и Шекснинское – 139%.

Гидрологические режимы подлежат оперативной корректировке в зависимости от складывающихся гидрометеорологических условий и водохозяйственной обстановки.