На правом берегу Волги в Краснооктябрьском районе завершили работы по защите берега в районе жилой застройки улиц им. Маршала Чуйкова и Химической от разрушения и размыва.

По данным пресс-службы Росводресурсов, работы, которые Росводресурсы финансировали в рамках федеральной программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах», обошлись в 793 млн рублей.

Как сообщила замруководителя Росводресурсов Наталия Сологуб: «На территории, которую удалось обезопасить, проживает более 1345 горожан, расположены объекты инфраструктуры. Проведенные берегоукрепительные работы помогут избежать ущерба порядка 2,025 млрд, который мог нанести сильный паводок».

В октябре 1958 года в северной части Волгограда реку Волгу перекрыли плотиной гидроэлектростанции. Образовавшееся Волгоградское водохранилище вызвало изменения гидрологического режима. В зимний период через турбины ГЭС проходит объем воды, в несколько раз больше естественного. Интенсивный русловой процесс реки и размыв берегового склона стали особыми условиями строительства сооружений.

Новая берегоукрепительная конструкция способна выдерживать значительные нагрузки, что, по мнению местного Правительства, обеспечит не только высокий экологический, но и социально-экономический эффект.

«Вместе с ранее построенным берегоукрепительным сооружением новый объект даст возможность для создания единого сооружения, по которому пройдет автомагистраль, значительно разгружающая центр города, а также станет участком благоустроенной зоны на берегу Волги. Инфраструктурные объекты теперь в безопасности – это повысит инвестиционную привлекательность Волгограда», – отметил председатель Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Виталий Сазонов.