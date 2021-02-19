Автомобилистов уведомляют о том, что с 10 марта в Краснооктябрьском районе Волгограда изменится схема дорожного движения на пересечении улиц Таращанцев и Пельше.

Как сообщает РИАЦ со ссылкой на городскую администрацию, приоритет при проезде перекрестка получат транспортные средства, движущиеся по улице Таращанцев в обоих направлениях, дорога по ул. Пельше станет второстепенной также в обоих направлениях.

В ближайшее время сотрудники муниципального предприятия «Северное» установят на перекрестке соответствующие знаки, которые до момента изменения схемы проезда будут закрыты. Накануне начала действия новой схемы будет также проведен демонтаж неактуальных знаков приоритета. Все изменения в части соблюдения требований и нормативов безопасности дорожного движения согласованы с ОГИБДД УМВД России по Волгограду.