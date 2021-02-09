Волгоград станет местом проведения большого фестиваля скрипичной музыки «Под знаком Паганини», который будет проходить с 21 по 28 февраля. Три фестивальных дня на главной концертной площадке региона, в ЦКЗ, и на сцене Волгоградской консерватории имени П.А. Серебрякова будут блистать ведущие московские и волгоградские музыканты.

В программе фестиваля прозвучит музыка, как самого Паганини, так и его друзей, единомышленников и последователей, среди которых Берлиоз, Россини, Лист, Легар и Баневич. Кроме того, фестиваль – это не только парад имён композиторов, исполнители привезут с собой уникальные музыкальные инструменты.

Откроется фестиваль 21 февраля в Волгоградской филармонии концертом двух выдающихся солистов – Максима Федотова и Ольги Жмаевой. Концерт №1 Паганини для скрипки с оркестром исполнит один из самых выдающихся музыкантов современности народный артист России Максим Федотов (Москва). Ольга Жмаева сыграет сольную партию в симфонии «Гарольд в Италии», которую композитор Берлиоз создал по просьбе Паганини.

25 февраля на концерте камерной музыки «Скрипка школы Андреа Гварнери», который состоится в Волгоградской консерватории, прозвучат лучшие сочинения для скрипки из репертуара знаменитых скрипачей-виртуозов разных эпох в блистательном исполнении Павла Седова, известного московского музыканта, организатора и члена жюри многих престижных фестивалей и конкурсов, призера Международного конкурса имени И. Менухина, лауреата Международной благотворительной программы «Новые имена». В концерте также примет участие Виталий Юницкий (Москва) – пианист, лауреат международных и всероссийских конкурсов.

Закроется фестиваль скрипичной музыки «Под знаком Паганини» 28 февраля на сцене Центрального концертного зала – слушателям будут представлены «Фантазия» Сергея Баневича из музыки к фильму «Никколо Паганини» и фрагменты из романтической оперетты «Паганини» Франца Легара, в основу которой легли сюжеты из жизни выдающегося скрипача. В блестящем исполнении солиста Волгоградского академического симфонического оркестра Альберта Жмаева прозвучат сочинения Н. Паганини для скрипки с оркестром. В концерте также примут участие приглашенные солисты Екатерина Краснова (сопрано, Ростов-на-Дону) и Виталий Ревякин (тенор, Волгоград).