На этой неделе в Волгограде сразу в двух районах открываются новые детские сады. 15 февраля новый современный детский сад откроется в Кировском районе, а 16 февраля еще одно дошкольное учреждение откроется в Тракторозаводском районе. Оба дошкольных учреждения рассчитаны на 140 мест каждый.

Воспитанники нового филиала детского сада №377 Кировского района, расположенного на улице Колосовая, 6а, распределены на семь разновозрастных групп по 20 человек, включая две ясельные группы для детей до 3-х лет. Сегодня они уже начали день со знакомства с новыми друзьями в детском саду. В такое же современное дошкольное учреждение, рассчитанное на семь групп разных возрастов, отправятся завтра и юные жители Тракторозаводского района. Детский сад по адресу поселок ГЭС, улица Героев Шипки, 29а стал филиалом МОУ ДОУ №201.

Как сообщает городская администрация, оба новых детских сада укомплектованы современной техникой и мебелью. Каждая группа включает игровую комнату, спальню, санузел, раздевалку, в которой каждый шкафчик оборудован встроенной сушилкой для обуви. В садиках есть все необходимое для развития и организации досуга юных волгоградцев. Это спортивный и музыкальный залы, кабинет для дополнительного образования воспитанников, кабинеты учителя–логопеда и педагога-психолога, методический кабинет. Общая площадь каждого трехэтажного здания – более 4 тысяч квадратных метров. На прилегающей территории расположены спортивная и игровые площадки с беседками, установлены малые игровые формы. Каждая прогулочная детская площадка ориентирована на определенный возраст детей.

Еще одно дошкольное учреждение откроется весной в Советском районе Волгограда по адресу ул. Добрушина, 27. Новый детский сад в микрорайоне «Родниковая долина» станет филиалом МОУ ДОУ «Долина детства» №7. Это одно из самых крупных дошкольных образовательных учреждений Волгограда. В новом здании разместятся 14 групп, в том числе три ясельных — для детей до 3-х лет. В здании предусмотрены медицинский блок, пищеблок, музыкальный и спортивный залы, театральная студия, кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда, кабинеты для дополнительного образования. Всего филиал будет способен принять 245 дошкольников.

Строительство всех трех детских садов было выполнено в рамках приоритетного регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография».