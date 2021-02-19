19 февраля ресурсоснабжающая компания выполнит замену отвода обратного теплопровода, на котором произошло технологическое нарушение. Для этого на короткий период будет приостановлена подача ресурса в несколько жилых домов. Основной объем работ специалисты выполнят днём, когда большинство потребителей будут отсутствовать дома.

Технологическое нарушение произошло в точке соединения отвода с основной тепловой магистралью, пролегающей под ул. Пархоменко. В связи с этим работы по замене участка сети частично затронут асфальтобетонное покрытие данной улицы. Поскольку для ликвидации нарушения необходимо использование крупногабаритной спецтехники, для обеспечения безопасности водителей движение на участке дороги по ул. Пархоменко в границах от ул. Двинской до ул. Ткачева будет приостановлено с 18.00 18 февраля до 13.00 часов 19 февраля.

По окончании работ по обновлению отвода и запуска подачи тепла в дома специалисты перейдут к обратной засыпке траншеи. Для этих целей с 19 до 22 февраля будет введено временное сужение проезжей части с сохранением движения транспорта в обоих направлениях. Полное восстановление асфальтобетонного покрытия будет выполнено при наступлении благоприятных погодных условий.