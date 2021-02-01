На Нижней Волге планируют восстановить около тысячи гектаров водных объектов. Работы будут проводиться в рамках проекта «Оздоровление Волги» и должны быть завершены до 2023 года. В этот период на территории Волго-Ахтубинской поймы в границах Волгоградской области запланировано 12 мероприятий. Одно из самых масштабных – строительство второй очереди водопропускных сооружений. По планам, в рамках этого этапа предстоит возвести ещё 33 объекта.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, на данный момент в регионе продолжается экологическая реабилитация 7 водных объектов, в результате работ будет восстановлено 0,93 тыс. га их площади. В 2021 году завершатся работы на ериках Шуляшка, Клетский, озёрах Варежка, Песчаное и Два Брата.

Кроме того, запланирована разработка проектной документации для расчистки ерика Щучий, Морозовка, Кочковатый и Пенев.

В 2020 году в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» на территории Волгоградской области завершилась экологическая реабилитация пяти водных объектов. Это 220 га площади ерика Шумроватый, его восстановление заняло три года. Два года ушло на реабилитацию озёра Жестково, Большая Киляшка и Песчаное, озёрную систему Чайка у п. Великий Октябрь. Также в течение 2 лет приводили в порядок ерик Песчаный, озёра Бешеное, Чубатое и Ямы, а также ерик Обухов – всего восстановлено 329 га площади водных объектов.

Также на территории Волго-Ахтубинской поймы расчистили около 7 км. ерика Кривого. В то же время шло строительство переливной плотины на ерике Каширин у хутора Невидимка.