Волгоградцев приглашают посетить Пушкинский вернисаж «Вдохновленные Солнцем…», который начнет свою работу 10 февраля в Волгоградской областной универсальной научной библиотеке имени Максима Горького. Мероприятие приурочено ко Дню памяти великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В этот день посетителей библиотеки ждут художественная выставка, нестандартная викторина, литературный квест, поэтический квиз.

По данным пресс-службы библиотеки, мероприятие начнется в 10:00 с открытия выставки художественных работ «Там чудеса…» в рамках литературно-художественного проекта «Слова и краски» созданного совместно с ГБУК «Волгоградская областная детская художественная галерея». Экспозицию составляют работы Всероссийского конкурса детского художественного творчества Волгоградской областной детской художественной галереи «И дорог нам твой образ благородный». Выставка «Там чудеса…» будет экспонироваться до 11 марта 2021 года в режиме работы Библиотеки.

Проявить свои знания творчества А. С. Пушкина поможет нестандартная викторина «Умней, чем кот учёный…», созданная по мотивам известной телеигры девяностых «Золотая лихорадка». Причём победит не тот, кто знает больше, а тот, кто даст ответ последним. Финал игры проходит по правилам «Умницы и умники». Важно распределить силы и верно составить стратегию.

Региональный центр информационных ресурсов Президентской библиотеки подготовил для гостей библиотеки литературный квест «Таинственное послание Пушкина». Узнать какое напутствие оставил Александр Сергеевич будущим поколениям участники смогут, успешно пройдя все литературные испытания и собрав фрагменты головоломки.

Студентов вузов, учащихся старших классов и каждого почитателя таланта русского гения приглашаем подключиться в 10:00 к конференции-вебинару «День памяти А. С. Пушкина» Президентской библиотеки. В онлайн-формате состоятся выступления представителей ведущих российских вузов, музеев, библиотек, которые помогут сосредоточить внимание удалённых зрителей на сопоставлении зимних мотивов в жизни и творчестве поэта, увлечь современными проектными идеями.

Кроме того, каждый желающий может попробовать себя в роли чтеца перед открытым микрофоном «Между ямбом и хореем» и подготовить стихотворение или отрывок из прозы А. С. Пушкина.

А в 16:00 для остроумных и азартных везунчиков «Горьковка» подготовила модное интеллектуальное развлечение – поэтический квиз «Пушкин: между двух влюблённых женщин». Три этапа увлекательных вопросов покорятся не столько завзятым пушкиноведам, сколько находчивым игрокам.

Тех, кого и в третьем десятилетии XXI века продолжает вдохновлять и восхищать творчество Александра Сергеевича Пушкина, ждём на 4-м этаже в отделе «Электронный читальный зал».

Участие в нестандартной викторине «Умней, чем кот учёный…», поэтическом квизе «Пушкин: между двух влюбленных женщин» и литературном квесте «Тайное послание Пушкина», конференции-вебинаре «День памяти А. С. Пушкина» Президентской библиотеки осуществляется по предварительной записи.

Для этого заполните форму на сайте по ссылке.