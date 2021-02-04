Билайн и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» проанализировали, как в 2020 году использовались технологии для поиска потерявшихся людей в регионах России.

В 2020 году отряд «ЛизаАлерт» получил 31 988 заявок на поиск пропавших людей. 23 294 человек были найдены живыми, 2 698 человека – погибшими, 1 391 человек остались не найденными.

По статистике отряда более 76% людей пропало или потерялось в крупных городах и небольших населенных пунктах, более 17% – на природе (болота, горы, леса). Мужчины теряются в 2 раза чаще, чем женщины. Чаще всего пропадают мужчины в возрасте от 30 до 40 лет. Особую категорию потерявшихся составляют люди старше 80 лет.

«Горячая линия» по поиску пропавших людей, организованная оператором специально для «ЛизаАлерт» в 2012 году, только за 2020 год приняла порядка 70 000 звонков,

В поиске людей в 2020 году стала помогать разработка Билайн с использованием искусственного интеллекта: решение «Beeline AI — Поиск людей», анализирующее изображения с дронов и позволяющее в разы увеличить скорость анализа территории, обработало более 650 тыс. снимков. Всего отряд получил порядка 860 заявок на закрытие воздушного пространства на территории поиска. Силами группы просмотра и анализа отсмотрена площадь 336 квадратных километров, общая длина треков беспилотных летательных аппаратов, используемых на поисках, составила 15 тыс. км. Всего с воздуха найдено 27 человек.

Для привлечения волонтеров на спасательные операции с помощью сервиса SMS-информирования Билайн было разослано 9,7 млн SMS. Всего за время работы сервиса было разослано более 13 млн SMS-сообщений. Сервис работает для абонентов всех операторов связи, на него подписано порядка 70 000 человек в 57 регионах России. В Волгоградской области число подписчиков составляет 248 человек.

Билайн и «ЛизаАлерт» призывают всех абонентов сотовой связи вне зависимости от оператора, подписаться на получение бесплатных SMS-оповещений, чтобы помогать в поисках, которые проходят в непосредственной близости от их местоположения.